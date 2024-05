Sky - Gasperini ha l'offerta del Napoli, può lasciare l'Atalanta in un caso: la situazione

L'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, negli studi di Sky Sport.

L'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, negli studi di Sky Sport: "Gasperini l'offerta sul tavolo ce l'ha ed è quella del Napoli. Credo dipenderà dalle sue motivazioni e dai suoi stimoli, Vedremo se alla fine di questo percorso - se vincerà un trofeo, se andrà in Champions o meno - riterrà di aver ottenuto il massimopossibile da questa avventura. E' vero che poi c'è lo Scudetto, ma bisognerà vedere se lui ha voglia di fare un ulteriore step. La Champions l'ha già giocata con l'Atalanta vincendo anche in campi difficilissimi.

Se dovesse vincere anche un trofeo, potrebbe dire: ok, ho fatto il massimo e adesso voglio una nuova sfida; oppure pensare che il ciclo può continuare. l'Atalanta ha dimostrato in questi anni di investire anche 30 milioni a giocatore, Scamacca 35, El Bilal 30, De Ketelaere lo riscatterà a 23, quindi l'Atalanta gli metterebbe comunque a disposizione una squadra per competere. Dipenderà da quello che si sentirà lui".