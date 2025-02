Ultim'ora Sky - Il Napoli pensa anche al futuro: è fatta per Dorval, ma resta al Bari

vedi letture

In attesa dell'esterno d'attacco, il Napoli mette a punto un altro affare di mercato, ma di prospettiva. Il club azzurro ha chiuso con il Bari per l'acquisto di Mehdi Dorval, esterno-rivelazione dei Galletti, che resterà in Puglia fino al termine della stagione. Questo è quanto scrive Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Operazione in chiusura per Mehdi Dorval del Bari. Il calciatore rimarrà in biancorosso fino a giugno".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).