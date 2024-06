Sky - Investimento in prospettiva per la difesa: al Napoli piace molto Circati del Parma

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Ancora un nome per la difesa del Napoli, stavolta italiano, è Alessandro Circati del Parma. Il club emiliano non lo vorrebbe dare via, ma piace molto al Napoli".