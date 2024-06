Sky - Lukaku la priorità se parte Osimhen, ma a Conte piace anche Dovbyk

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato degli attaccanti soffermandosi sul Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Luca Marchetti, giornalista Sky, nel corso di Campo Aperto Calciomercato in onda su Sky Sport 24 ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato degli attaccanti soffermandosi sul Napoli: "Dovbyk finisce nel mirino del Milan: l'attaccante ha una clausola verbale da 40 milioni di euro con il Girona, ma piace anche al Napoli. Il Milan inoltre sta lavorando abche a Lukaku. Il Napoli può prendere un centravanti solo se va via Osimhen, altrimenti si terrà Osimhen, al di là del discorso contrattuale.

Quando ha rinnovato si pensava ad una cessione. Il mercato dei numeri 9 è appena iniziato, forse non è ancora partito. Se Osimhen dovesse andare via, nei pensieri del Napoli c'è ovviamente Lukaku, ma c'è anche Dovbyk che piace a Manna e anche a Conte".