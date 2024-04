Sky, Modugno: "C'è una voce su Kvaratskhelia che non mi sorprende"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte a pochi giorni dalla gara col Monza

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Radio Marte a pochi giorni dalla gara col Monza: "Le voci dalla Spagna di un interessamento del Barcellona per Kvaratskhelia non mi sorprendo: a quelle latitudini piacciono i calciatori così. De Laurentiis si è sentito dire dai procuratori che del rinnovo se ne sarebbe parlato solo a fine stagione… Posso dire con contezza assoluta che, se c'è un intoccabile per De Laurentiis, quello è Kvara: se il progetto deve ripartire da un calciatore in particolare, per il presidente è proprio il georgiano.

Un agente che prende tempo sul rinnovo, rinviando i colloqui con la dirigenza, sinceramente però mette un po' d'ansia”.