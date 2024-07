Sky - Napoli su Lukaku, ma è bloccato da Osimhen. Ci prova il Milan: la strategia

C'è sempre la ricerca di un attaccante in cima alla lista delle "cose da fare" per la dirigenza del Milan. Lukaku, uscito da Euro24 con il suo Belgio, ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere sul proprio futuro. Se da un lato il Napoli è 'bloccato' dall'uscita di Osimhen (che piace negli Emirati Arabi e in Inghilterra), sul belga resta sempre vigile il Milan che però non ha ancora presentato offerte al Chelsea e deve trovare una strategia per convincere il giocatore sull’ingaggio.

Oltre che i 'blues', da accontentare sul lato economico. Lo fa sapere la redazione di Sky Sport.