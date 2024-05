Tmw - ADL ha pronto un triennale per Gasp: addio in caso di coppa?

Nella giornata di oggi, per la prima volta, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis s'è sbottonato parlando di un allenatore che non è il suo

Nella giornata di oggi, per la prima volta, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis s'è sbottonato parlando di un allenatore che non è il suo: "Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante", ha dichiarato. L'apprezzamento, chiaro e diretto, era rivolto a Gian Piero Gasperini, allenatore di quell'Atalanta che questa sera si giocherà contro il Marsiglia l'accesso alla finale di Europa League e la prossima settimana disputerà un'altra finale, quella di Coppa Italia contro la Juventus.

Gasperini fu a un passo dalla panchina del Napoli già tanti anni fa, quando per la prima volta De Laurentiis scelse Walter Mazzarri. Oggi però il suo nome è tornato d'attualità e già da qualche settimana il Gasp è opzione forte per la panchina dei partenopei, la più allettante.

De Laurentiis vuole un maestro di calcio a cui affidare, insieme a Giovanni Manna, la ricostruzione di un Napoli che la prossima estate verrà rivoluzionato e per questo pensa al manager di Grugliasco, a quel Gasperini che ora si sta giocando le gare più importanti della stagione, forse della sua carriera: vorrebbe chiudere gli otto anni a Bergamo con un trofeo e poi chiedere ai Percassi di liberarlo dall'ultimo anno di contratto.

Cosa risponderà l'Atalanta? Su questo ancora non ci sono certezze, anche perché ancora non c'è stato un confronto. Non è il momento. Però per De Laurentiis Gasperini è un'idea forte: tre anni di contratto per ripartire dopo i cinque accordati con Giovanni Manna. C'è ancora da aspettare qualche giorno e da vedere, anche, se il Napoli lo aspetterà (Conte, Pioli e Italiano le tre alternative). Un'altra strada non c'è, non possono essere accorciati i tempi: per l'Atalanta questo è il momento più importante della stagione, forse della sua storia.t