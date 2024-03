Tmw - Kvara non è blindato: l'entourage si aspetta ingaggio da 4mln o può partire

Al momento Kvaratskhelia col club azzurro ha un contratto fino all'estate del 2027 da 1,3 milioni di euro a stagione.

Le parole di Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia, aprono un inatteso squarcio sul futuro del talento georgiano di casa Napoli. Negli scorsi giorni a La Gazzetta dello Sport è stato chiaro sul futuro del numero 77 della formazione di Francesco Calzona. "Per quanto riguarda il futuro stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Andrà via se un altro club presenterà un'offerta tale che la dirigenza non potrà rifiutare", ha dichiarato l'agente dell'attaccante del Napoli. Dichiarazioni che dunque non blindano Kvara in azzurro ma che, di fatto, spiegano che se il Napoli dovesse accettare una maxi proposta per il suo addio... Non arriverebbe un 'niet' da parte del ragazzo.

La situazione contrattuale

Al momento Kvaratskhelia col club azzurro ha un contratto fino all'estate del 2027 da 1,3 milioni di euro a stagione. Dopo esser stato protagonista assoluto dell'ultima annata scudettata agli ordini di Luciano Spalletti, sta riconquistando sempre più giri nel motore e tornando protagonista come nel recente passato. "Tutto sarà chiaro alla fine di maggio", fa sapere lo stesso Jugeli, parlando del futuro del giocatore. Eppure Aurelio De Laurentiis negli scorsi giorni aveva spiegato che l'agente gli aveva garantito che " loro stanno benissimo qui e che ne vorranno parlare alla fine di questa stagione". L’entourage del georgiano si aspetta una proposta da almeno 4 milioni di base, più eventuali bonus. Poi, se la società lo riterrà opportuno, si discuterà di una clausola rescissoria da inserire all’interno del nuovo accordo, per evitare tormentoni alla Osimhen.

Dove può andare Kvara

Un esterno capace di segnare, di fare assist, di rompere in due le partite. Come dire: di uno così hanno bisogno tutti. Magari il Paris Saint-Germain nelle mattonelle di Kylian Mbappé. Magari il Barcellona che già strizza l'occhio al giocatore. Pure il Liverpool che potrebbe preparare con lui il dopo Mohamed Salah, il Manchester United e il Chelsea che da sempre cercano (e spendono) per i migliori al mondo. Quanto servirà per farlo partire? L'impressione è che serviranno cifre irrinunciabili. Magari a tre cifre. Ma le parole dell'agente spiegano che la volontà di Kvaratskhelia, in caso di una maxi offerta, è adesso chiara a tutti.