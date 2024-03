Tmw - Meret e l'estate della scelta: se non firma un altro rinnovo, sarà addio

Guardando in casa del Napoli, uno dei giocatori formalmente in scadenza tra poco più di tre mesi è il portiere titolare, Alex Meret.

Guardando in casa del Napoli, uno dei giocatori formalmente in scadenza tra poco più di tre mesi è il portiere titolare, Alex Meret. A dirla tutta, però, in realtà la situazione dell'estremo difensore classe 1997 è leggermente più articolata.

Nel suo contratto con il Napoli, infatti, c'è una clausola per il rinnovo automatico che si attiverà. Lo ha spiegato bene il suo agente Federico Pastorello nella recente intervista esclusiva con noi di TMW direttamente dall'evento TransferRoom a Roma: "Lui è in scadenza di contratto, ma c'è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto. Ci troveremo a breve e si capirà se c'è la possibilità di rinnovare o meno. Non dovesse esserci questa possibilità, ma io non credo, si valuteranno delle opzioni perché non credo che il Napoli possa contemplare un altro caso Zielinski".

Un richiamo tutt'altro che casuale, quello al centrocampista polacco, divenuto cruccio di ADL che con lui non è riuscito a far valere le ragioni utilizzate con altri e se l'è visto soffiare sotto il naso dall'Inter di Marotta. Il numero uno del club campano non vuole ripetersi con Meret, tanto che la prossima estate in tal senso sarà decisiva. Anche con la nuova scadenza 2025, o firma un nuovo accordo o sarà addio. A scriverlo è TMW.