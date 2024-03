Tmw - Quale futuro per Calzona? Italiano tra i papabili in caso di addio, ma non è in pole

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: “Italiano è uno dei papabili nel caso in cui De Laurentiis dovesse cambiare allenatore, ma non è in pole.

Un’idea il presidente del Napoli l’ha avuta anche in passato, ma adesso Italiano ha un contratto in scadenza, con rinnovo automatico per un altro anno da parte della Fiorentina se dovesse finire la stagione in un piazzamento almeno in Europa League. La tragedia di Joe Barone però mette tutti i discorsi da parte anche perchè la Fiorentina ha perso l’uomo più importante e attivo del club".