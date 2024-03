Tmw - Tutti i nomi per il dopo Osimhen e non solo: il punto sul mercato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il punto sul mercato del Napoli direttamente dall'esperto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com: "Per il Napoli non è stata certo un’annata semplice. E per questo si pensa già anche al futuro. Ci saranno tanti cambiamenti, quello più sicuro è in attacco dove ormai pare scontata la partenza di Osimhen. Il Napoli non farà sconti a nessuno e chi lo vorrà dovrà investire una cifra molto vicina alla clausola rescissoria. Premier e Paris Saint Germain restano le ipotesi più probabili. Il club azzurro da tempo si sta muovendo per valutare i profili migliori. David del Lille è uno di questi ma nella lista ci sono anche alte opzioni. Partiamo da Santiago Gimenez del Feyenoord, protagonista di una stagione straordinaria in Olanda. Per lui al momento 25 presenze, 21 gol in Eredivisie e 4 assist, a cui si aggiungono 2 reti in Champions e 1 in Europa League. in virtù di questo il suo valore di mercato è salito intorno ai 40 milioni di euro. Oltre a lui c’è anche Benjamin Sesko. La giovane punta del Lipsia (classe 2003), ha sicuramente molto talento. In tanti ci stanno pensando per il prossimo anno e anche la società azzurra si è inserita nella lista delle pretendenti. Anche in questo caso la valutazione è indicativamente la stessa di Gimenez. Rimanendo in Bundesliga, il Napoli monitora anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen, classe 2000. Per lui in campionato 16 presenze e 10 gol ma anche 8 assist, più 4 reti in Europa League. Nella lista c’è ovviamente Zirkzee del Bologna ma qui la concorrenza italiana è molto forte.

Milan e Juventus sono infatti più avanti. Il Napoli però punta a blindare anche Kvaratskhelia. Il georgiano è un giocatore troppo importante per la squadra. E per questo diventa fondamentale trovare il prima possibile un accordo per allungare il contratto in scadenza giugno 2027 e e aumentare sensibilmente l’ingaggio.