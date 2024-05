Tmw - Veiga flop in Arabia. E se fosse arrivato al posto di Lindstrom?

Diciotto partite, quattro gol e tre assist. È questo il bottino, decisamente magro, di Gabri Veiga all'Al-Ahli

Diciotto partite, quattro gol e tre assist. È questo il bottino, decisamente magro, di Gabri Veiga all'Al-Ahli, club saudita in cui si è trasferito nell'estate scorsa, scartando l'ipotesi Napoli. Lo stesso spagnolo poi ha cercato, a gennaio, di cambiare squadra, di tornare in Europa, ma non era una situazione possibile avendo già giocato una partita con il Celta Vigo. Così è rimasto per altri sei mesi nella penisola araba, saltando le ultime undici partite di campionato a causa di un problema alla caviglia. Lo scrive Tmw.

Gabri Veiga è scomparso dai radar. Prima era stato accostato al Real Madrid, prima di scegliere Jude Bellingham. Poi era davvero a un passo dal Napoli, tanto che negli scorsi mesi lo stesso centrocampista aveva ammesso. Sarebbe bello richiederglielo ora. Invece per i tifosi del Napoli ci sarà sempre un interrogativo. Come sarebbe andata con Gabri Veiga al posto di Lindstrom? Non è dato sapersi.