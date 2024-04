Tuttosport - ADL voleva D'Amico dell'Atalanta, ma Giuntoli è stato garante della scelta Manna

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive Tuttosport oggi in edicola, che la professionalità di Giovanni Manna, futuro ds del Napoli, sia di alto livello, è confermato anche da come De Laurentiis sia passato (giustamente: è civiltà) sopra al dettaglio della conclamata fede bianconera del dirigente.

Il quotidiano di Torino aggiunge che le indiscrezioni raccontano che le garanzie dello stesso Giuntoli – buoni i rapporti tra i due in questi mesi – siano state preziose per superare in volata le candidature alternative di Accardi dell’Empoli e di D’Amico dell’Atalanta.