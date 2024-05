Tuttosport - Ieri summit al Britannique (con Manna): riflessioni su Conte, gli altri in standby

La squadra in ritiro prepartita al solito hotel Serapide di Pozzuoli, i responsabili del mercato riuniti a Napoli nel quartier generale dell’hotel Britannique.

La squadra in ritiro prepartita al solito hotel Serapide di Pozzuoli, i responsabili del mercato riuniti a Napoli nel quartier generale dell’hotel Britannique. Lo scrive quest'oggi Raffaele Auriemma sul quotidiano torinese Tuttosport raccontando che ieri l’ad Chiavelli, lo scout Micheli ed il nuovo ds Manna hanno fatto il punto con il presidente De Laurentiis (in video-collegamento) della situazione relativa al tecnico che dovrà guidare il Napoli della ricostruzione:

"La situazione è in stallo perché c’è chi sta riflettendo e chi vuole attendere di giocare le finali prima di dare la disponibilità ad una trattativa vera. Il preferito resta sempre Antonio Conte, anche se dopo l’incontro di circa due settimane fa, il patron sembrerebbe aver preso tempo per riflettere. Non tanto per la richiesta economica (6,5 milioni netti a stagione, più tre anni più bonus), ma perché l’ex ct avrebbe idee diverse a livello di management. Il secondo coach maggiormente gradito è Gasperini, sotto contratto con il patron Percassi che difficilmente lo lascerebbe andare via. Poi c’è Pioli, ormai in uscita dal Milan, ma anche lui in possesso di un altro anno di contratto da 3 milioni netti a stagione. Domanda: accetterebbe di stracciare quell’accordo per firmare un biennale con il Napoli alle stesse cifre? Probabilmente sì, per non rischiare di restare in futuro senza squadra. E poi c’è Italiano, un pallino di De Laurentiis fin dal 2020-21. E potrebbe diventare l’opzione maggiormente preferita da Chiavelli".