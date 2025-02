Tuttosport - Malessere Conte, ma in ogni caso lotterà per lo Scudetto fino alla fine

Il malessere è Conte-nuto, però si vede. Soprattutto, si sente, scrive il quotidiano torinese Tuttosport in merito alla conferenza stampa di Antonio Conte ed il passaggio su Kvicha Kvaratskhelia non ancora sostituito. Il tecnico ha lasciato intendere che si sarebbe aspettato qualcosa di più ed in tempi più rapid, ma alla fine si sopperirà con Saint Maximin dell’Al-Ali (è in prestito al Fenerbache) per 4 milioni per il prestito secco:

"Servirà per fare numero e dare il cambio a Neres nei finali di partita. Il ds Manna sta insistendo forte per riuscire a strappare il difensore 19enne Comuzzo ad una cifra alta, ma che non sia esagerata. Il Napoli ha offerto 5 milioni di prestito ed altri 30 tra prezzo del cartellino e bonus, il patron Commisso fino a ieri ha replicato che per meno di 40 resterà in Viola. L’obiettivo è vincere l’ottava gara consecutiva, per allungare a +9 sull’Atalanta ed auspicare in un pari nel derby di Milano per lasciare l’Inter a -5. Mercato oppure no, Conte ha dimostrato che con la rosa pur carente del Napoli, potrà disturbare le pretendenti al titolo fino alla fine del campionato".