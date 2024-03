Tuttosport - Osimhen al top come Haaland, difficile che qualcuno non spenda 130mln

TuttoNapoli.net

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola ha elogiato Victor Osimhen: "E' giusto che il Napoli si ponga il problema della sua assenza a partire dalla prossima stagione: con una clausola, ancorché ricca da 130 milioni di euro, diventa impossibile immaginare che un club ricco sfondato non decida di acquistare da De Laurentiis quello che può essere considerato il miglior attaccante d’Europa insieme ad Haaland. Forse anche meglio dell’attaccante norvegese, per le difficoltà che presenta la serie A e perchè il Napoli non può annoverare tutti i grandi campioni che giocano nel Manchester City".