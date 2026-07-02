Idea Kessié se parte Anguissa: l'ex Milan occasione di calciomercato?

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Il quotidiano Il Roma anticipa una possibile partenza di Frank Anguissa dal Napoli, scenario che aprirebbe a nuove valutazioni per il centrocampo azzurro. In caso di cessione del giocatore camerunense, la dirigenza, insieme a Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Giovanni Manna, avrebbe già individuato diversi profili su cui intervenire per non farsi trovare impreparata. L’idea è quella di garantire comunque qualità e fisicità alla mediana, mantenendo equilibrio tecnico e sostenibilità economica.

Anguissa, le alternative e le strategie di mercato

Il piano A del Napoli resta Adrien Rabiot, anche se non è escluso che il centrocampista francese possa proseguire la sua esperienza al Milan, dove ha attirato interesse nelle ultime settimane. In alternativa prende quota il nome di Franck Kessié, classe 1996 attualmente in forza all’Al-Ahli, profilo che piace per esperienza e capacità di inserimento. Sul giocatore ivoriano si registra anche l’interesse della Juventus, alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo. Kessié percepisce un ingaggio da circa 14 milioni di euro netti a stagione e, per un ritorno in Serie A, dovrebbe accettare una significativa riduzione delle proprie richieste economiche.