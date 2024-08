Ufficiale Il Brighton annuncia l'arrivo di O'Riley: si sblocca Gilmour al Napoli?

vedi letture

Lo scriviamo da tempo: il Napoli ha l'accordo per Billy Gilmour, ma al Brighton serviva il sostituto. E adesso l'ha trovato, per cui l'operazione potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro. Il club inglese ha annunciato l'acquisto di Matt O'Riley, acquistato dal Chelsea. Che possa essere la volta buona per vedere Gilmour in azzurro?