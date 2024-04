Il Chelsea mette sul mercato due gioiellini: c'è un'occasione per il Napoli?

Come riportato da The Times, il Chelsea in estate metterà sul mercato due dei suoi giocatori di punta. Si tratta di Reece James e Conor Gallagher

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dal quotidiano britannico The Times, il Chelsea in estate metterà sul mercato due dei suoi giocatori di punta. Si tratta di Reece James e Conor Gallagher, 24enni rispettivamente dal valore di 50 milioni di euro e 48 milioni di euro. I Blues infatti hanno bisogno di sistemare il bilancio per evitare una penalizzazione di punti nella prossima stagione, e dovranno così sacrificare almeno due profili importanti.

I due gioiellini inglesi si candidano a essere delle vere e proprie occasioni per la prossima finestra di mercato estiva. Sicuramente non è da scartare l'ipotesi Serie A, che negli ultimi anni ha visto aumentare l'afflusso di calciatori provenienti dalla Premier League e in particolare dal Chelsea (Pulisic, Loftus-Cheek, Tomori ecc.).

Per il Napoli occhio soprattutto a Conor Gallagher: centrocampista che sa rispondere a compiti sia difensivi che offensivi (può giocare da mediano, mezzala e anche trequartista). Sulla carta ha tutte le caratteristiche per sostituire il partente Zielinski, ma il costo del cartellino è elevato e al momento non è altro che un'ipotesi da fantamercato.