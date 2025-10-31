Ultim'ora Il Fenerbahce piomba su Lukaku! Dalla Turchia: chieste informazioni al Napoli

Il Fenerbahce piomba su Romelu Lukaku. Mentre l’attaccante belga è appena rientrato a Castel Volturno dopo il lungo periodo di recupero in Belgio, dalla Turchia arrivano indiscrezioni sul suo futuro. Secondo quanto riportato dall’emittente TGRT Haber, il club di Istanbul avrebbe chiesto informazioni al Napoli per valutare un possibile trasferimento del giocatore.

Il Fenerbahce è alla ricerca di un nuovo centravanti e, dopo aver sondato diversi profili - tra cui Artem Dovbyk e Kaio Jorge - avrebbe inserito proprio Big Rom in cima alla lista dei desideri. Il club turco starebbe raccogliendo informazioni sulle condizioni fisiche dell’attaccante, ancora ai box per infortunio, e attende ora di conoscere la posizione del Napoli in merito a una sua eventuale cessione. Lukaku ha un contratto con il club azzurro fino al 2027.