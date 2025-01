Il Mattino - Conte in pressing per Duran, il Napoli ci prova: la risposta dell'Aston Villa

Il Napoli si sta muovendo incessantemente sul fronte del calciomercato. Diverse operazioni sia in uscita che in entrata verranno portate a termine in questa finestra invernale, ma la dirigenza azzurra inizia a muovere dei passi anche per eventuali colpi estivi. In particolare, spunta un nome per l'attacco.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il tecnico azzurro Antonio Conte starebbe insistendo per Jhon Duran. Centravanti classe 2003, con l'Aston Villa sta conducendo una stagione super fin qui: il colombiano ha segnato ben 12 gol, in 26 presenze tra tutte le competizioni. In settimana c'è stato un vertice telefonico tra i dirigenti del Napoli e i manager dell'attaccante: il club inglese avrebbe però chiuso ad una cessione in questa finestra di gennaio, prendendo appuntamento per l'estate prossima.