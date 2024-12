Il Mattino - Nome nuovo per l’attacco: piace Jhon Duran, 2003 rivelazione dell’Aston Villa

Emerge un nome nuovo per l'attacco del Napoli, un profilo che gioca in Premier League e che viene indicato come il potenziale acquisto da sogno per gli azzurri nella finestra di trasferimenti invernale che è in procinto di prendere il via in maniera ufficiale.

Da stamani il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è pronto ad andare all'assalto su Jhon Duran, attaccante colombiano giovane ma dal presente già importante e attualmente in forza all'Aston Villa. Punta classe 2003, ha messo a segno già 11 gol in questa stagione (uno dei quali nella vittoria contro il Bologna in Champions League) e viene valutato 40 milioni di euro almeno dal club che ne detiene il cartellino e con il quale ha però rinnovato fino al 2030 giusto un paio di mesi or sono. Potrebbe fare sia da alternativa che da compagno di reparto di Lukaku. Lo riporta Il Mattino.