Il Mattino - Paixao-Napoli, primi contatti: il brasiliano piace molto a Conte

Nell'edizione di oggi, II Mattino parla di un possibile colpo in attacco del Napoli per il prossimo mercato estivo. Secondo il quotidiano, Igor Paixao, attaccante brasiliano classe 2000 del Feyenoord, sembra essere in cima alla lista dei desideri di Manna e Conte.

"Il primo tassello è prendere un'ala sinistra e in pole - come raccontato - c'è Igor Paixao, il brasiliano del Feyenoord che nei giorni scorsi ha già avuto i primi contatti con gli azzurri. Piace, molto, a Conte. Che scommette su di lui, esattamente come ha fatto con Neres. Insomma, la fantasia brasiliana sulla fascia. Napoli e Feyenoord si parleranno ancora nelle prossime settimane".