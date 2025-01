Il Mattino - Rinnovo Meret in alto mare, per l’agente alcune richieste non trattabili: i dettagli

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra il Napoli ed Alex Meret e spiega che in questo momento l'accordo tra le parti per prolungare oltre il 30 giugno 2025 non solo non c'è, ma tutto è in alto mare.

Nonostante l'operazione Scuffet a gennaio e quella Lukaku in estate, il procuratore del portiere friulano Federico Pastorello non ha oggi in agenda un colloquio col Napoli per definire il rinnovo del contratto di Meret e - si legge - ha già fatto sapere che su certe richieste relative a bonus e premi non è disposto a fare marcia indietro. Non c'è scontro, Meret e il suo entourage sono disposti ad aspettare ancora anche se da febbraio saranno liberi di firmare per un altro club. Ma in questo momento, le parti sono ancora distanti.