Il Milan sfida il Napoli per Szymanski: no del Fenerbahce alla prima offerta, la richiesta

Occhi in Turchia per il Milan che sarebbe pronto a formulare una seconda offerta al Fenerbahce per Sebastian Szymanski. Il bomber del Fenerbahce, che i rossoneri avevano già trattato senza successo in precedenza, è tra i profili che vengono monitorati con più attenzione per il futuro, visto e considerato anche che non c'è la certezza che Olivier Giroud possa restare al termine della stagione. A gennaio il Diavolo non ha affondato, tranquillizzato dalle prestazioni di Jovic e Okafor, ma in estate le cose potrebbero cambiare.

Secondo quanto riportato da Aksam, la prima proposta da 18 milioni di euro è stata rifiutata dal club di Istanbul, che ne vorrebbe esattamente 28, una cifra che spaventa un po' la dirigenza italiana, ma non a tal punto da non provare a mediare per cercare un'intesa a metà strada. La concorrenza non manca perché il calciatore, che ha già segnato 14 gol e servito 12 assist in stagione, piace pure a Napoli e Tottenham.