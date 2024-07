Ufficiale Il Napoli cede di nuovo Sgarbi: il Bari annuncia i dettagli dell'affare

SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi (24.03.01, Bolzano); l'attaccante si è unito al gruppo biancorosso nel ritiro di Roccaraso mettendosi da subito a disposizione di mister Longo.

Nativo di Bolzano si avvicina al pallone proprio nel settore giovanile altoatesino prima di passare, nel 2017, alle giovanili del Napoli dove resta due anni prima di passare in prestito al Legnago Salus per la prima esperienza tra i pro. In Veneto rimane due stagioni mettendo insieme 40 presenze e 3 reti. Nella stagione ’22-’23 gioca fino a gennaio al Renate (10 pres. e 1 gol) chiudendo con la maglia della Pro Sesto (16 pres.). Nello scorso campionato ha brillato nelle fila dell’Avellino con cui ha totalizzato 34 presenze condite da 7 gol e ben 15 assist, raggiungendo il secondo posto al termine della regular season e le semifinali playoff.