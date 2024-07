Il Napoli ha scelto Meret tra i pali: pronto il rinnovo, ecco quando sarà formalizzato

Il Napoli ha fatto la sua scelta tra i pali: avanti con Alex Meret. Con Elia Caprile alle sue spalle, naturalmente, pronto a giocarsi il posto. Quest'anno il contratto dell'ex Udinese e SPAL era in scadenza, ma si è rinnovato automaticamente per un'altra stagione al raggiungimento del 70% delle presenze.

Ma non è finita qui. Per Meret è pronto un altro prolungamento, per ancora un ulteriore anno, ossia fino al 30 giugno 2027. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'appuntamento per la formalizzazione del rinnovo è previsto nel ritiro di Castel di Sangro, quando l'estremo difensore classe '97 si aggregherà al gruppo dopo le vacanze post-Europeo.