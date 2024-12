Il Napoli punta un attaccante dell'Inter: la prima risposta dei nerazzurri

In vista delle prossime finestre di mercato il Napoli potrebbe pensare anche a un colpo in attacco, a maggior ragione se qualcuno degli attaccanti in organico dovesse andar via (leggi, soprattutto, Simeone). E al club azzurro piace un giovane che si sta mettendo in mostra in Serie B.

Parliamo di Francesco Pio Esposito, centravanti di Castellammare di Stabia, in forza allo Spezia ma di proprietà dell'Inter, società che però dice di no al Napoli per il classe 2005: resta allo Spezia a gennaio, poi nel caso se ne parla in estate. A scriverlo è Il Mattino.