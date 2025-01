Il Napoli sta per salutare tre azzurri: è tutto fatto per le cessioni

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul mercato. Capitolo uscite, in diversi hanno le valigie in mano. Michael Folorunsho è atteso dalla Fiorentina (prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro). Questo è quanto si legge sul quotidiano.

Alessio Zerbin è già virtualmente sulla gondola per Venezia (accordo per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza), mentre il difensore spagnolo Rafa Marin si avvicina al Como. Considerando, infine, come già fatto lo scambio di portieri Scuffet-Caprile col Cagliari.