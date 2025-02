Il Napoli vuole blindare Anguissa al di là dell'opzione per il rinnovo: i dettagli

Andre Frank Zambo Anguissa è uno dei giocatori il cui contratto è virtualmente in scadenza (virtualmente, perché sebbene l'accordo sia in scadenza, c'è un'opzione per un rinnovo biennale in favore del Napoli) come riportato da Il Mattino. Le trattative sono già avviate per garantire la continuazione della sua avventura con la maglia azzurra.

Il club partenopeo ha infatti un'opzione di rinnovo "uno più uno", che consente di estendere unilateralmente il contratto sia per la prossima stagione che per quella successiva. Inoltre, il direttore sportivo Manna ha in programma un incontro con i rappresentanti del calciatore nei prossimi due mesi per discutere un nuovo contratto biennale.