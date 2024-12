Il vero obiettivo del Napoli non era Lukaku: il retroscena dell'estate

Romelu Lukaku primo obiettivo del Napoli in estate per sostituire Osimhen? Secondo il quotidiano Il Mattino oggi in edicoa, non era il belga il primo nome per rimpiazzare il nigeriano che era pronto a salutare.

L'idea principale era Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Lo svedese, però, era fuori budget per il Napoli e non solo, considerando che tra cartellino e ingaggio si sarebbero spesi oltre 100 milioni di euro. Così il club azzurro alla fine ha puntato su Lukaku.