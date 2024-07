Imminenti i primi due colpi azzurri: uno sarà certamente a Dimaro, l'altro forse

Leonardo Spinazzola si sta già godendo qualche giorno di vacanza in Versilia con la famiglia, prima di iniziare la sua nuova avventura col Napoli. Il 31enne cursore di fascia da lunedì scorso ha il particolare status di svincolato visto che la Roma non gli ha rinnovato il contratto. Il Napoli si è fiondato sull’usato sicuro, forte anche dell’esplicita richiesta di Conte (che lo volle con se ai tempi della Nazionale). Praticamente un’occasione a parametro zero.

L'accordo c'è da tempo. Restano dei dettagli minimi da limare - sottolinea in questo senso Il Mattino - dopo che il club azzurro ha accettato di sottoscrivere con il giocatore un biennale secco a cifre leggermente diverse da quelle percepite con i giallorossi (3 milioni a stagione), ma che potrebbero levitare a seconda di premi ad obiettivi, bonus, presenze e minutaggi.

Infine, non va scordato - sempre per la nuova difesa di Conte - l’arrivo di Rafa Marin all’ombra del Vesuvio. Il giovane difensore del Real Madrid (classe 2002) sarà il primo acquisto ad essere ufficializzato e certamente l’unico ad essere presente fin dal primo giorno nel ritiro estivo di Dimaro.