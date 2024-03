In estate serviranno rinforzi in tutti i reparti: possibile cambio anche in porta

La prossima estate potrebbe essere un'estate di rivoluzione in casa Napoli per quanto riguarda l'organico.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima estate potrebbe essere un'estate di rivoluzione in casa Napoli per quanto riguarda l'organico. Potrebbe esserci un mercato molto movimentato, con il possibile addio di calciatori in tutti i ruoli, compreso Alex Meret in porta. Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Di sicuro, dopo una stagione fallimentare, bisognerà puntellare la squadra in tutti e quattro i ruoli.

Ancora incerta la permanenza di Meret e in difesa, come a centrocampo, servono giocatori di qualità. In attacco tutto dipenderà dalla cessione di Osimhen: si punterà a un bomber che garantisca una certa quota di gol e che abbia già maturato esperienza nelle coppe europee".