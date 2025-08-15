Focus Infortunio Lukaku e la sorpresa di mercato: cosa sta succedendo

vedi letture

L'infortunio di Lukaku contro l'Olympiacos ha riacceso le esigenze di mercato. Dopo l'addio di Raspadori, punta di lusso dal 2022 ad oggi, fondamentale per i due scudetti in tre anni, il Napoli si è ritrovato con sole due punte di ruolo, il belga e Lucca. Con Big Rom ko, resta solo il centravanti ex Udinese a disposizione di Conte. Riemerge la domanda classica, ora, in attesa degli esami strumentali: il Napoli ora punterà su un altro centravanti per tornare ad averne tre in rosa (o comunque un giocatore offensivo capace di fare l'ala e la punta) oppure si continuerà a puntare su un esterno che sappia essere jolly (Elmas)?

Ricordiamo che per motivi di lista il Napoli dopo Gutierrez - a meno di altre cessioni - potrà tesserare solo Under, quindi nati dal 2003 in poi. Però adesso c'è curiosità per provare a intercettare le prossime mosse di mercato del ds Manna con Lukaku che potrebbe star fuori per qualche settimana e con la stagione che è comunque molto lunga e per cui occorrerà attrezzarsi bene anche da un punto di vista numerico. Conte del resto è stato chiaro in conferenza stampa sulla volontà - di tutte le parti in causa - di completare la rosa.