Jorginho accostato alla Serie A, ma c'è un colpo di scena sul suo futuro

L'Arsenal non vuole perdere Jorginho in estate. E così i Gunners, riferisce The Athletic, hanno offerto un nuovo contratto all'ex Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arsenal non vuole perdere Jorginho in estate. E così i Gunners, riferisce The Athletic, hanno offerto un nuovo contratto all'ex Napoli: rinnovo annuale con opzione per un'altra stagione. Il giocatore era stato accostato anche alla Serie A per un ritorno in Italia ma a quanto pare può così restare in Premier League.