Juanlu-Gutierrez ma non solo! Sky: un altro centrocampista e forse un quarto acquisto

Il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte un nuovo esterno sinistro: si tratta di Miguel Gutierrez del Girona, operazione da circa 20 milioni di euro. Il classe 2001 è un giocatore dinamico, dotato di corsa e affidabilità in fase difensiva, capace di coprire tutta la fascia. Sul versante opposto, si accelera per Juanlu Sanchez del Siviglia: gli andalusi chiedevano 20 milioni, ma il Napoli punta a chiudere a 17. Il giovane spagnolo sarà l’alternativa di Di Lorenzo sulla fascia destra.

A centrocampo, riferisce Sky Sport, il club azzurro guarda a profili come Fabio Miretti o Yunus Musah per dare maggior profondità alla rosa e garantire un ricambio ad Anguissa. L’eventuale partenza di Giacomo Raspadori, inoltre, potrebbe liberare risorse utili per intervenire anche sull’attacco, in particolare sulla fascia sinistra. Ma senza fretta, fa sapere l’emittente satellitare.