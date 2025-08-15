Juanlu-Napoli ai dettagli! Romano: "Ottimismo e chiusura vicina con accordo totale"

Sono ore decisive queste per il passaggio di Juanlu Sanchez al Napoli. Si attende a momenti la risposta definitiva del Siviglia all'offerta di 17 milioni degli azzurri che non intendono rilanciare e sono fermi da giorni sulla propria posizione forti della volontà del giocatore di trasferirsi in azzurro. Ne parla questa mattina su X il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli è ottimista nel ricevere il via libera per l'accordo con Juanlu, poiché l'intesa è nelle fasi finali. Dettagli in fase di definizione con il Siviglia sulla struttura dell'accordo e clausola di rivendita con chiara intenzione da parte del giocatore: vuole solo il Napoli che è davanti ai club della Premier League".

Per Juanlu, giovanissimo talento spagnolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna era già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.