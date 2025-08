Ultim'ora Juanlu-Napoli, Sky: ultima offerta è di 16mln bonus compresi

vedi letture

"L'offerta del Napoli per Juanlu Sánchez è di 16 milioni, bonus compresi. Oggi il giocatore ha ribadito al Siviglia che vuole solo gli azzurri". Lo ha scritto sui social il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Questa mattina il giocatore aveva incontrato il Siviglia con i suoi agenti in sede spingendo per l'addio al Napoli. Ora serve l'accordo definitivo tra i due club che ormai è ad un passo.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.