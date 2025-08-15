Juanlu-Sanchez, Schira: "Entro domani si chiude. Distanza minima solo su % rivendita"

Si avvicina Juanlu Sanchez al Napoli. Ne parla su Youtube il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Sulle cifre il Siviglia ha detto ok a 17 milioni dal Napoli ma ha chiesto anche il 15% sulla futura rivendita, il Napoli invece arriva fino al 10%, quindi questo è un matrimonio che massimo domani può arrivare al traguardo", ha spiegato Schira. Anche dalla Spagna questa mattina parlavano di accordo ormai imminente per il giocatore spagnolo. Affare in via di definizione, dunque.

Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.