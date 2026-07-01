Khalaili, ora che c'è l'Inter il prezzo è salito: la nuova richiesta

vedi letture

Si accende il duello di mercato tra Inter e Napoli per Khalaili. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'esterno offensivo dell'Union Saint-Gilloise è finito nel mirino di entrambi i club, dando vita a una vera e propria sfida per assicurarsi il suo cartellino. La società belga aveva inizialmente fissato una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma l'ingresso dell'Inter nella corsa potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo. Si parla adesso di 30 milioni. Una dinamica piuttosto comune nel mercato, dove la concorrenza tra più pretendenti finisce spesso per incidere sulle richieste economiche del club proprietario del giocatore.

L'Inter prova ad anticipare il Napoli

I nerazzurri sono intenzionati ad accelerare i tempi per cercare di superare la concorrenza degli azzurri. L'obiettivo dell'Inter è quello di muoversi con decisione e chiudere l'operazione prima che il Napoli possa affondare il colpo. Il club partenopeo, infatti, dovrà prima completare alcune cessioni per liberare risorse economiche e spazio in rosa, fattore che potrebbe rallentarne le mosse.