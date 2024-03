L’autogol di Samardzic a gennaio: domani altra panchina e tensione con Cioffi

gennaio poteva vestire la maglia del Napoli, poi la trattativa è saltata ed è rimasto all'Udinese.

© foto di www.imagephotoagency.it

A gennaio poteva vestire la maglia del Napoli, poi la trattativa è saltata ed è rimasto all'Udinese. Lazar Samardzic, però, evidentemente non ha preso la decisione migliore per il suo futuro, visto che ormai è stabilmente in panchina, come sottolinea l'esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto su Twitter:

"Lazar Samardžić verso la terza panchina consecutiva in campionato con l’Udinese. Out contro la Salernitana, appena 15 minuti a Roma contro la Lazio e fuori dagli 11 in vista di Udinese-Torino. Il rapporto tra Cioffi e il calciatore è davvero ai minimi termini".