L'erede di Anguissa affronterà sabato il Napoli: occhi su Perrone per l'estate

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Il futuro di Frank Anguissa sembra segnato. II 30enne centrocampista camerunese è in scadenza nell'estate del 2027 e potrebbe lasciare la Campania e l'Italia tra poco più di un mese. Così il direttore sportivo Giovanni Manna, insieme al tecnico Antonio Conte e al Presidente Aurelio De Laurentiis (presto summit tra tecnico e numero uno per pianificare il futuro insieme) stanno cercando il rinforzo giusto.

Maximo Perrone del Como è un'idea, come scrive Tmw nell'ampio focus mercato: "I lariani dovranno chiaramente fare i conti... Con i conti. La qualificazione in Europa sempre più vicina porterà senza dubbio il Como a dover guardare anche al bilancio e alle cessioni per la questione Financial Fair Play. Perrone può essere il grande sacrificato, sul giocatore Napoli e Inter. E poi Richard Rios del Benfica, forse a oggi il primo obiettivo degli azzurri. Colombiano, classe 2000, gioca nel Benfica di Mourinho e la scorsa estate lo avrebbe voluto Gian Piero Gasperini alla Roma. Le Aquile lo hanno pagato 27 milioni di euro, il costo rischia di essere alto ma è un profilo gradito anche a Conte".