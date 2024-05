La Lazio cerca una punta: Simeone resta in lista, ma il Napoli spara troppo alto

Ciro Immobile non è certo di restare alla Lazio, ma soprattutto, anche se dovesse rimanere, il suo contributo non è più quello degli anni passati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile non è certo di restare alla Lazio, ma soprattutto, anche se dovesse rimanere, il suo contributo non è più quello degli anni passati. Nella Capitale è dunque emergenza centravanti: Castellanos resterà, ma servirà un altro centravanti in grado di giocare con continuità se richiesto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti hanno messo nel mirino Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos capace di segnare 23 gol in 43 partite a 24 anni. Su di lui ci sono altre squadre e il prezzo è di circa 15 milioni di euro.

Un'alternativa valida porta a Giovanni Simeone, ma la richiesta del Napoli è troppo alta. Un fattore da non sottovalutare è la presenza di Igor Tudor sulla panchina del club della Capitale: con lui il Cholito all'Hellas Verona nel 2021/2022 ha segnato 17 gol in un campionato.