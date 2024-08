La Roma vuole Ngonge solo in prestito: deciderà ADL, affare non semplice

Con Paulo Dybala prossimo al trasferimento in Arabia Saudita, la Roma ha avuto contatti con l’entourage del belga Ngonge del Napoli per il ruolo di vice Soulé.

Il giocatore è in uscita e piace a diversi club italiani. Non sembra un’operazione semplicissima ma può essere un’occasione last minute, se De Laurentiis lo cederà in prestito. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.