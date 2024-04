La strategia del Napoli per blindare Kvara: rinnovo, adeguamento e clausola rescissoria

Il Napoli sta studiando la strategia per blindare Khvicha Kvaratskhelia.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sta studiando la strategia per blindare Khvicha Kvaratskhelia. L'intenzione di De Laurentiis - scrive Mediaset - è garantire al georgiano un percorso alla Osimhen, ovvero un rinnovo del contratto da firmare in estate con adeguamento dell'ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria che gli possa garantire l'approdo in un grandissimo club europeo in futuro. Per lasciarlo partire De Laurentiis chiede 130 milioni di euro.