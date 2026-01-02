Lang e Lucca via? Cds fa chiarezza: "Dipende da due fattori"

Lang e Lucca via a gennaio? Una possibilità ma non una certezza come chiarito dal Corriere dello Sport oggi in edicola che si concentra su quella che è la strategia del club azzurro per il mercato di gennaio che si apre proprio oggi. "Le limitazioni operative, e dunque la necessità di muoversi entro i confini del saldo zero, complicano tutto: non c’è massima libertà d’azione e non esistono operazioni con formule diverse dal prestito secco e con stipendi più pesanti senza cessioni più nobili.

Semplice. Cioè non proprio. Ma la precisazione è obbligatoria e spiega il perché dell’incertezza strategica del momento: il Napoli, pur aspettandosi di più da entrambi, non ha deciso a priori di vendere Lucca o Lang, e tra l’altro per chiudere il cerchio dovrà anche capire le intenzioni dei due calciatori; ma se si creeranno i presupposti di soddisfare le esigenze di tutti e di portare a casa sostituti all’altezza, allora ci penserà".