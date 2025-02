Lang-Napoli, spuntano le cifre: il PSV ha rifiutato 25mln

Il Napoli a gennaio, dopo aver capito che né per Garnacho né per Adeyemi c'erano margini, ha dirottato su Noa Lang. L’esterno olandese sarebbe potuto diventare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma alla fine è rimasto al PSV Eindhoven.

Il club azzurro aveva un accordo con l’attaccante. Lo ha confermato lo stesso esterno olandese classe 1999 nel post-partita della gara di ieri sera vinta 3-1 contro la Juventus. Come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, era tutto fatto sulla base di un contratto da 1,8 milioni di euro a stagione fino al 2029. Il veto è stato del club olandese, che ha rispedito al mittente un’offerta del Napoli di 25 milioni.

