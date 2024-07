Liquidità ed effetto Conte: così il Napoli batte Inter e Milan per Buongiorno e Lukaku

vedi letture

I bilanci si tireranno alla fine, ma i segnali cominciano ad essere eloquenti, in positivo. Lo scrive quest'oggi Il Mattino che analizza le prime operazioni del club azzurro che ha liquidità a differenza delle altre big. E la presenza di un top come Antonio Conte è garanzia e richiamo. Il caso Buongiorno fa scuola con il difensore che ha scelto il Napoli nonostante i tentatitivi d'inserimento di Inter e Juventus.

Così come la situazione Lukaku, i due che dovrebbero formare il nuovo asse portante del Napoli. Il Milan ha dovuto cambiare strategia per l'evidente preferenza di Romelu per il Napoli del suo mentore Conte, ma anche per la tempistica per fare in modo che il Chelsea abbassi la pretesa di 44mln di euro, la cifra della clausola. Il Napoli è pronto a sferrare l'attacco dopo la partenza di Osimhen e quando il Chelsea abbasserà le cifre intorno ai 25mln di euro.