Lozano, è già addio al Psv? Ha ricevuto proposte indecenti dall'America

Hirving Lozano può già salutare il PSV Eindhoven. Nelle ultime settimane il messicano ha ricevuto diverse proposte indecenti

Hirving Lozano può già salutare il PSV Eindhoven. Nelle ultime settimane il messicano ha ricevuto diverse proposte indecenti dalla Major League Soccer, con cinque club che stanno contendendosi l'ex Napoli. In particolare c'è San Diego, nuova franchigia - la trentesima del campionato statunitense - che potrebbe regalarsi così un colpo dal novanta. Di proprietà del miliardario egiziano Mohamed Mansour, della Sycuan Band of the Kumeyaay Nation (prima tribù di nativi americani a possedere una squadra di calcio professionistica) e della stella dei San Diego Padres - baseball - Manny Machado. Lo scrive Tuttomercatoweb.