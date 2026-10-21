Lucca, destino segnato? Già spuntano due nomi per il nuovo vice Hojlund

Napoli, Lucca verso l’addio a gennaio? Si cerca già il nuovo vice Højlund: sul taccuino Davis e Varela del Monza

Lucca via a gennaio sembra un’ipotesi sempre più concreta. L’attaccante, che ieri non è entrato nella sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, resta ai margini del progetto di Allegri, e intorno al suo futuro si moltiplicano le indiscrezioni. Dopo un avvio in cui non è mai partito titolare e in cui il costo del cartellino, superiore ai 30 milioni, ha pesato sulle aspettative, il centravanti ex Udinese rischia di salutare già a metà stagione, a meno che le gerarchie non cambino nelle prossime settimane.

Davis e Varela: il Napoli cerca già il nuovo vice Højlund

Intanto i sostituti sono già sul taccuino. Tuttomercatoweb ha fatto il nome di Davis, mentre la Gazzetta dello Sport ha indicato Varela del Monza, attaccante che piace a tutte le big di Serie A e che attira anche l’interesse dell’Arsenal e del Benfica. Due profili diversi, accomunati dalla necessità, per il club azzurro, di individuare un vice Højlund affidabile, dopo i problemi emersi nell’ultima estate e gli stop di Neres e Alisson Santos che hanno ridotto le opzioni offensive. Pare dunque che il Napoli si stia già guardando attorno, con l’obiettivo di arrivare a gennaio con le idee chiare, anche se le operazioni, in particolare quella per Varela, restano complesse, vista la volontà del Monza di trattenere un giocatore fondamentale per la salvezza.